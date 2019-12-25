Петербуржцы рассказали, за что они готовы доплатить при покупке авто с пробегом

Основная часть горожан предпочитает машины с чистой историей.

Многие автолюбители ориентируются на свои критерии при выборе автомобиля с пробегом. Своим опытом в покупке подержанных машин поделились жители Петербуррга: они рассказали, за что готовы внести дополнительную плату для более успешной сделки. Об этом пишет издание "Вечёрка", ссылаясь на данные опроса от "Росгосстраха" и сервиса онлайн-проверки автомобилей "Автотека".

Выяснилось, что 78% петербуржцев рассматривают авто исключительно с чистой историей. Ещё 65% респондентов могут взять модель и с повреждениями, если будет подтверждено её хорошее техническое состояние.

Кроме того, 59% опрошенных могут дополнительно приобрести у продавца гарантию на автомобиль. На такие же траты готовы пойти ещё 33%, но с условием, что цена авто составит не более 5% от стоимости авто. Ещё 21% опрошенных жителей Северной столицы могут отдать за такую услугу 6-10% от общей стоимости подержанной модели.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы стали тратить меньше денег в магазинах.

Фото: Pxhere