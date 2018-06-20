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Соколиный Глаз получит свой сольный сериал
Сегодня, 11:37
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Rybka123

Соколиный Глаз получит свой сольный сериал

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Главную роль в проекте сыграет актер Джереми Реннер.

Студия Disney планирует снять сольный сериал про члена команды Мстителей супергероя Соколиного Глаза. Об этом сообщает портал Variety.

Главную роль в проекте сыграет актер Джереми Реннер. По сюжету его персонаж будет наставлять героя Кейт Бишоп, которая в дальнейшем займет его место. Остальные подробности пока не уточняются.

Герой Джереми Реннера появится в предстоящем фильме "Мстители. Финал", который выйдет на большие экраны 29 апреля.

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Фото: скриншот 

 

 

Теги: мстители, соколиный глаз
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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