Соколиный Глаз получит свой сольный сериал

Главную роль в проекте сыграет актер Джереми Реннер.

Студия Disney планирует снять сольный сериал про члена команды Мстителей супергероя Соколиного Глаза. Об этом сообщает портал Variety.

Главную роль в проекте сыграет актер Джереми Реннер. По сюжету его персонаж будет наставлять героя Кейт Бишоп, которая в дальнейшем займет его место. Остальные подробности пока не уточняются.

Герой Джереми Реннера появится в предстоящем фильме "Мстители. Финал", который выйдет на большие экраны 29 апреля.

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