Соцсеть "ВКонтакте" проведет марафон по разработке и дизайну "Вездекод"

Призовой фонд марафона составит 1,4 миллиона рублей.

Социальная сеть "Вконтакте" заявила о старте марафона по разработке и дизайну "Вездекод". По сообщению пресс-службы, призовой фонд для победителя составляет 1,4 миллиона рублей.

Желающие молодые специалисты со всей страны (в том числе школьники и студенты) смогут испытать свои силы в решении задач, близких к работе программистов и дизайнеров. Также возможность проявиться себя появится не только у участников, но и у организаторов. Получить лицензию для организации отборочного этапа смогут образовательные учреждения и инициативные команды. Прием заявок в сообществе команды "ВКонтакте" продлится до 9 марта, 15 марта объявят результаты.

Первый тур марафона будет проходить в четырех городах в офлайн и онлайн форматах. Победители получат 100 тысяч рублей. В финал пройдут 30 команд, он пройдет в октябре в Петербуре.

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