Соцработники из Кингисеппа заявили об отмене выплат за выслугу лет

О существенном уменьшении зарплат за счет пропажи стажевых выплат сообщила соцработница из Ленобласти на прямой линии губернатора.

2 августа на прямой линии губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко жительница Кингисеппа сообщила о лишении социальных работников выплат за выслугу лет, что привело к существенному уменьшении заработной платы. Дозвонившись до главы региона, соцработница поинтересовалась у него о причинах отмены стажевых надбавок. Это известие стало для губернатора новостью: никаких бумаг о снижении он не подписывал.

Более того, даже слышать раньше о таких изменениях в оплате труда соцработников губернатору не приходилось. В представлении Александра Дрозденко возможна лишь индексация, постоянное повышение заработной платы, очередное 4%-ное увеличение которой было запланировано на сентябрь.

В таинственном понижении зарплаты глава региона поручил разобраться до четверга, 5 августа. В происходящем он увидел возможность федерального следа и потребовал компенсации за счет регионального бюджета, если федеральная версия найдет подтверждение. Вне зависимости от исходящих от центра перераспределения ставок или корректировки штатного расписания зарплата работников должна лишь расти.

Ранее в Минэкономразвития спрогнозировали рост зарплат россиян в 2021 году.

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