Соцопрос показал падение рейтингов Зеленского

Опрос проведён Киевским международным институтом социологии. Выяснилось, что 47% относятся положительно к президенту Украины. Два месяца назад таких было 60%.
Процент тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшился на 13. Доля тех, кто воспринимает главу государства негативно, возросла на 10%.
Опрос проводился КМИС с 21 по 25 февраля 2020 года во всех областях Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрошены 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3%.
Ранее в партии Вакарчука рассказали, как будут "возвращать" Донбасс и Крым.
Видео: YouTube / Радіо Свобода Україна
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