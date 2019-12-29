Соцопрос показал падение рейтингов Зеленского

Всё больше людей относятся к нему негативно

Опрос проведён Киевским международным институтом социологии. Выяснилось, что 47% относятся положительно к президенту Украины. Два месяца назад таких было 60%.

Процент тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшился на 13. Доля тех, кто воспринимает главу государства негативно, возросла на 10%.

Опрос проводился КМИС с 21 по 25 февраля 2020 года во всех областях Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрошены 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3%.

Ранее в партии Вакарчука рассказали, как будут "возвращать" Донбасс и Крым.

Видео: YouTube / Радіо Свобода Україна