Сирийцы: Израиль и США - два враждебных государства, которые являются пособниками террористов

Исследование социологов показало, что действительно происходит в Сирии и как относятся местные жители к ситуации в стране.

Как сообщают " Народные новости ", российские социологи опросили жителей Сирии, чтобы узнать их отношение к ситуации в стране. Руководитель экспертной группы Мария Пушкина рассказала о результатах исследования.

Для получения достаточных и необходимых сведений группа ученых общалась с сирийцами, проживающими в 14 районах страны. Удалось также расспросить местных жителей, на территории которых продолжаются вестись боевые действия.

Сирийцы рассказали об изменениях в жизни за последние три года и поделились прогнозами и ожиданиями от ближайшего будущего страны. По мнению 24,6% респондентов, условия проживания в стране улучшились, однако, подавляющее большинство думает об обратном.

Одновременно с этим (92%) продолжают считать ситуацию в стране кризисной. Наибольшее число опрошенных называют главной причиной сложившейся обстановки - заговор ряда государств, которые участвуют в конфликте. Следующими пунктами идет ослабление роли государства и рост коррупции.

Более 60% заявили о своем положительном отношении к президенту страны Башару Асаду. Многие добавляют, что он все-таки совершает некоторые ошибки в управлении, но гордятся тем, что в трудное время он не покинул государство, а продолжает бороться. Также сирийцы заявили о своем нежелании покидать страну. Они надеются на возвращение “сильной” Сирии - с прочными государственными институтами и инфраструктурой, без перебоев в поставках газа, электричества и проблем безработицы.

Большинство считает Россию - союзником и другом Сирии. США и Израиль, по мнению опрошенных, занимают противоположную позицию по отношению к местному народу и государственности. Их называют “пособниками террористов” и рассматривают как врагов.

Полная версия исследования опубликована на сайте “Федерального агентства новостей”.

Напомним, что на данный момент запрещенная на территории России террористическая организация “Исламское государство” потеряло практически все свои позиции. Обстановка склоняется в сторону окончательного урегулирования данного вопроса. В некоторых зонах введен “режим тишины” и ведутся переговорные процессы.

Фотографии: "Федеральное агентство новостей"