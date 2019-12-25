Речь идёт о всех выплатах на детей.

Мэр Москвы Сергей Собянин упростил порядок получения соцвыплат семьями с детьми. Об этом сообщили в оперативном штабе Москвы.

Речь идёт о всех выплатах на детей, а также о единовременных пособиях женщинам, вставшим на медучёт, в срок до 20 недель беременности и социальных выплатах отдельным категориям семей с детьми до трёх лет.

Отмечается, что при электронной подаче заявления не нужно будет прикреплять сканы документов, подтверждающих право на выплату.

Ранее мы писали, что Собянин пообещал сделать постоянными ограничения для большегрузов.

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