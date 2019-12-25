Ограничение для большегрузов на въезд на территорию города в пределах МКАД власти Москвы ввели с 20 февраля.

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал сделать постоянными ограничения для большегрузов весом больше 12 тонн. Им будет запрещено движение по Московской кольцевой автодороги. Заявление градоначальник сделал в своём блоге.

Ограничение для большегрузов на въезд на территорию города в пределах МКАД власти Москвы ввели с 20 февраля.

Транзитный трафик будет перенаправлен на другие трассы — Центральную кольцевую автодорогу, А-107 и А-108. Ограничение не распространятся на грузовики, которые обслуживают жителей и предприятия Москвы и Московской области.

Ранее Собянин допустил смягчение ограничений по коронавирусу для людей старше 65 лет.

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