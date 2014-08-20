  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 21:17
123
nastya960
Код вставки плеера

Собянин допустил смягчение ограничений по коронавирусу для людей старше 65 лет

0 0

Речь, в том числе, идет об ограничениях на передвижение в общественном транспорте.

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил смягчение ограничений для москвичей из групп риска. Такое заявление он сделал в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия 1".

Речь, в том числе, идет об ограничениях на передвижение в общественном транспорте. Это требование из обязательных переведут в рекомендательные. Сергей Собянин выразил надежду, что пожилые жители столицы продолжат активную вакцинацию.

В течение одного-двух месяцев московские власти смогут снять и другие коронавирусные ограничения.

Также Собянин заявил, что Москва прошла самый страшный этап пандемии.

Видео: YouTube/ Россия 24

Теги: коронавирус, ограничения, собянин
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии