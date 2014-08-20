Собянин допустил смягчение ограничений по коронавирусу для людей старше 65 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил смягчение ограничений для москвичей из групп риска. Такое заявление он сделал в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия 1".
Речь, в том числе, идет об ограничениях на передвижение в общественном транспорте. Это требование из обязательных переведут в рекомендательные. Сергей Собянин выразил надежду, что пожилые жители столицы продолжат активную вакцинацию.
В течение одного-двух месяцев московские власти смогут снять и другие коронавирусные ограничения.
Также Собянин заявил, что Москва прошла самый страшный этап пандемии.
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