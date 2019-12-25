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Собянин рассказал, что нужно предпринять при обнаружении COVID-19 в школах
Сегодня, 13:02
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Собянин рассказал, что нужно предпринять при обнаружении COVID-19 в школах

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Если один человек из класса заболевает, то весь класс уходит на дистанционное обучение.

Собянин рассказал, что нужно предпринять при обнаружении COVID-19 в школах. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия 1".

Градоначальник подчеркнул, что школьников обяжут отсидеть двухнедельный карантин.

Если тестами подтвердился коронавируса, то естественно необходимо принимать меры, соответственно переводить на дистанционное обучение класс в течение 14 дней.

- Сергей Собянин, мэр Москвы

По его словам, количество классов, перешедших на "удаленку" будет зависеть от числа заболевших среди учеников. Пока среди школьников заболевают по 25-30 человек в сутки.

Ранее мы сообщили, что Патриарх Кирилл призвал ограничить туризм на Соловки.

Теги: мэр москвы, сергей собянин, столичные школы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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