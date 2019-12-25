Он считает, что Соловецкий архипелаг необходимо наделить особым статусом, который ограничит его посещение туристами.

Патриарх Кирилл призвал ограничить туризм на Соловки. Об этом он заявил на заседании попечительского совета по вопросам развития Соловецкого архипелага.

Патриарх Кирилл намерен поговорить с министром культуры, правительством и руководством президентской администрации. По его мнению, Соловки отличаются от любого другого места. Он боится, что место моментально могут захломить. Нужен такой режим, который не был бы опасен для экологии этого места, считает патриарх.

Зачастую монастыри, которые изначально были местом уединения, становятся объектами для туризма, что, как отметил предстоятель РПЦ, "является большим испытанием для братии". - патриарх Кирилл

За год с момента его последнего визита на Соловках реконструировали взлетно-посадочную полосу. Как отмечает патриарх, на нее "не будет особой нагрузки", влияющей на духовную жизнь и экологию.

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