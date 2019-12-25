Вакцинация от коронавируса может вызвать озноб, головную боль, тошноту, повышенную температуру, снижение аппетита и аллергические реакции.

Озвучены противопоказания российской вакцины от COVID-19. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на инструкцию по медицинскому применению вакцины "Гам-КОВИД-Вак".

Может быть общее недомогание, гиперемия и отечность. Реже встречаются диспепсия и увеличение регионарных лимфоузлов. В инструкции сказано, что может быть артралгия, миалгия, астения. При вакцинации может возникать общее недомогание, сопровождаемое головной болью.

Напомним, что Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Её разработал НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Заявки направили более 20 стран. Для 5 стран Россия уже производит вакцину. Производство позволяет произвести 500 млн доз за год.

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