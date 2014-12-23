Собянин: более 30 регионов РФ готовы внедрять технологии "Московской электронной школы"

Глава Москвы рассказал о работе проекта МЭШ.

Более 30 регионов страны выразили готовность внедрить технологии столичной образовательной платформы "Московская электронная школа" (МЭШ). систему здравоохранения на электронный, цифровой документооборот. Соответствующее заявление в рамках выступления на пленарном заседании V Форума социальных инноваций регионов сделал мэр Москвы Сергей Собянин. Мероприятие проводится в местном Гостином дворе. Глава российской столицы пояснил, что в текущем году подписано соглашение о том, что МЭШ становится основой для единого решения федеральной государственной информационной системы "Моя школа". Такое постановление одобрено по поручению председателя правительства.

Уже 2023-2024 учебном году около 18 млн учащихся - 18% всех школьников страны, это 18 млн населения - будут охвачены "Московской электронной школой". И более 30 регионов сегодня выразили желание внедрять эту систему у себя. Сергей Собянин, мэр Москвы

Эксперт подчеркнул, что "Московская электронная школа" - представляет из себя экосистему, в которой содержится более одного миллиона электронных школьных дневников, а также свыше 400 тысяч электронных журналов. Ежедневно пользователи заходят в систему около 4,5 миллиона раз. Дополнительно власти разработали библиотеку с огромным количеством контента. Сергей Собянин добавил, что сейчас туда подгружаются материалы лучших разработчиков образовательного контента.

Москва к 2025 году переведет всю медицинскую систему на электронный документооборот.

Фото и видео: Совет Федерации