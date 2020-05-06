Собранные в Кингисеппе пластиковые крышки превратили в лавочки

Крышки были переработаны на заводе "Умная Sreda" в Санкт-Петербурге.

С 2021 года в трех районах Кингисеппа стоят контейнеры в виде сердца, куда можно опустить крышечки от пластиковых бутылок. Недавно из 100 килограммов собранного вторсырья были сделаны четыре лавочки. Об этом сообщили в группе "Команда 47" в "ВКонтакте".

Крышки были переработаны на заводе "Умная Sreda" в Санкт-Петербурге. Из полученного сырья предприятие изготовило сиденья для уличной мебели. Одну из лавочек установили в Кингисеппе.

Руководитель инициативной группы из Кингисеппа Юлия Кирилловская рассказала, что подобный проект можно реализовать в любом городе или поселке.

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Фото: ВКонтакте / Команда 47