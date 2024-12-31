Соболенко вышла в третий круг турнира в Брисбене

Первая ракетка мира обыграла мексиканку Сарасуа.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг турнира WTA 500 в Брисбене.

В матче второго круга соревнования соперницей первой ракетки мира была мексиканская спортсменка Рената Сарасуа. Соболенко одержала победу со счетом 6:4, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты. В следующем круге турнира в Брисбене Соболенко встретится с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.

Ранее теннисистка Путинцева объяснила свое решение выступать за Казахстан.

Видео: YouTube / WTA