Соболенко вышла в третий круг турнира в Брисбене

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг турнира WTA 500 в Брисбене.
В матче второго круга соревнования соперницей первой ракетки мира была мексиканская спортсменка Рената Сарасуа. Соболенко одержала победу со счетом 6:4, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты. В следующем круге турнира в Брисбене Соболенко встретится с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.
Ранее теннисистка Путинцева объяснила свое решение выступать за Казахстан.
Видео: YouTube / WTA
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