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Соболенко вышла в финал Australian Open

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Первая ракетка мира сыграет в финале турнира в третий раз подряд.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата Австралии.

В полуфинале турнира соперницей первой ракетки мира была испанская спортсменка Паула Бадоса. Соболенко одержала победу со счетом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.

Отметим, что Соболенко сыграет в третьем подряд финале Australian Open. Ее соперницей будет победительница второго полуфинала, в котором сыграют полька Ига Швентек и американка Мэддисон Киз.

Ранее мы сообщали, что Шнайдер и Андреева вышли в полуфинал Australian Open в парном разряде.

Видео: YouTube / Australian Open TV

Теги: australian open, wta, арина соболенко, паула бадоса
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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