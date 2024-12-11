Соболенко вышла в финал Australian Open

Первая ракетка мира сыграет в финале турнира в третий раз подряд.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата Австралии.

В полуфинале турнира соперницей первой ракетки мира была испанская спортсменка Паула Бадоса. Соболенко одержала победу со счетом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.

Отметим, что Соболенко сыграет в третьем подряд финале Australian Open. Ее соперницей будет победительница второго полуфинала, в котором сыграют полька Ига Швентек и американка Мэддисон Киз.

Ранее мы сообщали, что Шнайдер и Андреева вышли в полуфинал Australian Open в парном разряде.

Видео: YouTube / Australian Open TV