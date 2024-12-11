Соболенко вышла в финал Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата Австралии.
В полуфинале турнира соперницей первой ракетки мира была испанская спортсменка Паула Бадоса. Соболенко одержала победу со счетом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.
Отметим, что Соболенко сыграет в третьем подряд финале Australian Open. Ее соперницей будет победительница второго полуфинала, в котором сыграют полька Ига Швентек и американка Мэддисон Киз.
Ранее мы сообщали, что Шнайдер и Андреева вышли в полуфинал Australian Open в парном разряде.
Видео: YouTube / Australian Open TV
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