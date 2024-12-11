Соболенко стартовала с победы на Australian Open

Первая ракетка мира обыграла американку Стивенс.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

В матче первого круга турнира соперницей первой ракетки мира была американская спортсменка Слоан Стивенс. Соболенко одержала победу со счетом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 11 минут. Во втором круге Australian Open Соболенко сыграет с испанкой Джессикой Бузас Манейро.

Ранее мы сообщали, что Андреева вышла во второй круг Australian Open.

Видео: YouTube / Australian Open TV