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Андреева вышла во второй круг Australian Open

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Встреча с Боузковой продолжалась 1 час 14 минут.

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй раунд Открытого чемпионата Австралии.

В первом круге соперницей 15-й ракетки мира была чешская спортсменка Мария Боузкова. Андреева одержала победу со счетом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 14 минут. Во втором круге Андреева сыграет с победительницей матча между полькой Магдой Линетт и японкой Моюкой Утидзимой.

Ранее мы сообщали, что Кудерметова проиграла в четвертьфинале турнира в Хобарте.

Видео: YouTube / Australian Open TV

Теги: australian open, wta, мария боузкова, мирра андреева
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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