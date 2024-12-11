Андреева вышла во второй круг Australian Open

Встреча с Боузковой продолжалась 1 час 14 минут.

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй раунд Открытого чемпионата Австралии.

В первом круге соперницей 15-й ракетки мира была чешская спортсменка Мария Боузкова. Андреева одержала победу со счетом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 14 минут. Во втором круге Андреева сыграет с победительницей матча между полькой Магдой Линетт и японкой Моюкой Утидзимой.

Ранее мы сообщали, что Кудерметова проиграла в четвертьфинале турнира в Хобарте.

Видео: YouTube / Australian Open TV