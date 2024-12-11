Соболенко проиграла в финале Australian Open

Первая ракетка мира уступила титул американке Киз.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла в финале Открытого чемпионата Австралии.

В решающем матче соперницей первой ракетки мира была американская спортсменка Мэдисон Киз. Соболенко уступила со счетом 3:6, 6:2, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты.

Киз завоевала 10-й трофей в карьере. Кроме того, это первая победа американки на турнирах Большого шлема. Ее лучшим результатом до этого был выход в финал US Open в 2017 году.

Ранее мы сообщали, что Соболенко вышла в финал Australian Open.

Видео: YouTube / Australian Open TV