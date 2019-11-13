Обольстительница с сайта знакомств развела петербуржца на 50 тысяч рублей

Девушка уговорила мужчину отправить ей фотографии интимного характера.

В Петербурге сотрудник газовой компании стал жертвой шантажа. Об этом пишут "Невские Новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Потерпевший рассказал, что познакомился на сайте знакомств с соблазнительной девушкой. Она уговорила его отправить несколько эротических фотографий. После этого в социальных сетях с другого аккаунта посыпались угрозы. Петербуржцу пообещали разослать интимные фото всем его друзьям, если он не перечислит деньги. Чтобы избежать позора, молодой человек пошел на поводу у шантажистов.

Пострадавшему пришлось несколько раз перечислять по 15-20 тысяч рублей на банковский счет злоумышленников. В общей сложности интернет-интрижка с незнакомкой обошлась петербуржцу в 50 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в Петербурге шантажист взял на крючок любителя выставить гениталии напоказ.

Фото: pixabay.com