Константин Хабенский дебютировал с режиссерской работой "Собибор"

В Петербурге состоялась премьера фильма Константина Хабенского "Собибор". Актёр не только сыграл главную роль в картине, но и впервые выступил режиссёром и сценаристом.

Фильм рассказывает о единственном успешном восстании в лагере смерти Собибор и герое второй мирой войны - Александре Печерском, человеке, которой смог спасти несколько сотен заключённых. Хабенский посвятил картину своим родителям и учителям, один из которых - Вениамин Михайлович Фильштинский - присутствовал в зрительном зале.

Вениамин Михайлович признался: "Я счастлив, что до такого дня дожил. Когда такая реализация Костиного ума, таланта, порядочности, серьёзности, честности".



Вместе с режиссером картину представлял Глава фонда Александра Печерского - Илья Васильев . Он консультировал съемочную группу на протяжении всего производства "Собибора". Руководитель фонда рассказал нам о работе над фильмом:

Мы помогали создать модель лагеря и рассказать творческой группе об особенностях взаимоотношений людей и нелюдей. Это было нашей главной задачей

Илья Васильев подчеркнул, что фильм увидит и молодая аудитория, и это очень важно: "Наша задача будет выполнена, если кто-то по завершении просмотра захочет погуглить, что такое лагерь смерти, что такое Собибор и кто такой Александр Печерский". Глава фонда также отметил и то, что фильм выполнил "важнейшую просветительскую миссию", которую сложно выполнить без искусства и кино.

Напомним, что ранее мы писали о том, что в "Экспофоруме" представили трейлер нового фильма Константина Хабенского.

Суворова Екатерина, Лукьянова Алиса