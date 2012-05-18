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Снятый в Петербурге сериал "Цербер" стал победителем фестиваля "Пилот"
Сегодня, 19:34
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Снятый в Петербурге сериал "Цербер" стал победителем фестиваля "Пилот"

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Действие картины переносит зрителей во времена после подавления восстания декабристов.

Снятый в Северной столице исторический детектив "Цербер" одержал победу на фестивале российских сериалов "Пилот". Об этом сообщает ТАСС.

Действие картины режиссёра Владимира Щеголькова переносит зрителей в Петербург 1826 года, где только что остановлено восстание декабристов на Сенатской площади. Поиски участников мятежа продолжаются, ими интересуется следственная комиссия. Неожиданно в городе случается серия жестоких убийств доносчиков.

Главные роди в проекте достались Сергею Марину, Александру Горбатову и Евгению Цыганову.

Ранее мы сообщили о том, что карильонный фестиваль "Музыка над городом" пройдёт в Петропавловской крепости.

Фото: Pxhere

Теги: санкт-петербург, цербер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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