Карильонный фестиваль "Музыка над городом" пройдёт в Петропавловской крепости

С высоты Петропавловского собора прозвучат живой вокал и колокола.

В воскресенье, 25 июня, на Соборной площади Петропавловской крепости состоится междурнародный фестиваль карильонной музыки "Музыка над городом". Как сообщила пресс-служба городского комитета по культуре, при поддержке которого состоится праздник, зрители смогут послушать живой вокал и колокола, звучащие с высоты Петропавловского собора.

В частности, в ходе фестиваля прозвучит композиция Ave Maria Джулио Каччини, а также мелодии, написанные специально для карильона, аранжировки классики и фольклора.

Фестивалль продлится несколько дней: концерты будут начинаться в 19:00, их продолжительность составит от 1 часа 15 минут до 1 час 25 минут.



Ранее мы сообщили о том, что более двух тысяч зрителей зарегистрировались на спектакли фестиваля КУКART.

Фото: Telegram / Комитет по культуре Санкт-Петербурга