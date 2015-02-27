Более двух тысяч зрителей зарегистрировались на спектакли фестиваля КУКART

В Санкт-Петербурге стартовал юбилейный Международный фестиваль “КУКART. 30 лет”. Церемония открытия фестиваля состоялась в Доме актера им. К. Станиславского. Старт театральному форуму кукольников дали президент фестиваля Давид Бурман и народный артист России Сергей Мигицко.

22 июня Петербург снова стал столицей театра кукол, здесь начался Международный фестиваль КУКAРT – единственный благотворительный и некоммерческий фестиваль кукольников. Он проводится в Санкт-Петербурге с 1993 один раз в два года и в этом году отмечает свой тридцатилетний юбилей.

По традиции вход на все спектакли фестиваля, а в этом году более 60 показов театров из России и стран ближнего и дальнего зарубежья привезли свои постановки в Северную столицу, бесплатный, организация зрителя осуществлялась через систему регистрации сервиса Таймпад. Театральный форум кукольников всегда вызывал большой интерес у публики и профессионального сообщества, но в юбилейный год он превзошел все ожидания организаторов. На момент окончания аккредитации на события фестиваля зарегистрировались более двух тысяч зрителей.

Фестивальная программа состоит из трех направлений: Основная, Клубная, Специальная программа "Петрушки на Невском". Старт фестивалю дал спектакль Луганского академического театра кукол "Дюймовочка". Постановка на всем известный сюжет о девочке, потерявшей свой дом, рассказывает зрителю о том, что сильнее всего на свете мамина любовь и главное в жизни - "обязательно вернуться туда, где, вас любят и ждут".

Основная программа на фестивале КУКART всегда начинается 22 июня. Для сохранения исторической памяти афиша этого дня составлена из спектаклей о войне. Эта тема была заявлена сразу же на церемонии открытия, где был показан отрывок из спектакля негосударственного театра "Без занавеса" "Блокадный воробушек" в постановке Юлии Моревой. Полностью этот спектакль можно будет увидеть на сцене театра "Комедианты" 29 июня.

Продолжила история о блокадном Ленинграде спектакль "Говорит Ленинград" Белгородского театра кукол на сцене театра "Зазеркалье". Постановка соткана из реальных историй людей в блокадном Ленинграде, где радио стало тоненькой ниточкой, связывавшей блокадников с остальным миром. Продолжил тему Великой Отечественной войны Дагестанский театр кукол из Махачкалы, который показал спектакль "Остаться живой" об обыкновенной ленинградской девочке, проявившей обыкновенный в те годы героизм.

Первый день фестиваля завершил спектакль "Поминальная молитва" Липецкого театра кукол на сцене Кукольного театра сказки, в центре внимания которого судьба людей времен царской России.

Впереди у зрителей еще 7 дней фестиваля, более 60 спектаклей мероприятий, в том числе традиционная программа "Петрушки на Невком", которая в этом году пройдет на уникальной площадке - во дворе Строгановского дворца, филиала Русского музея. На протяжении 7 часов, с 12.00 до 19.00 перед глазами зрителей пройдут представления 19 театров из разных городов России, ближнего и дальнего зарубежья. Объединяет их всех главный герой - знаменитый Петрушка и формат улиичного театра.

Фото: предоставлено организаторами