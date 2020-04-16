В сентябре 2019 года Сноуден заявил, что хотел бы получить защиту во Франции.

Бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден хочет остаться в России еще на три года через продление вида на жительства. Об этом рассказал его адвокат Анатолий Кучерена. Его слова передаёт ТАСС.

Юрист сообщил, что Сноуден подал документы на продление вида на жительство. Срок нынешнего разрешения истечёт уже в апреле. Кучерена выразил надежду, что решение будет положительным. При этом он отметил, что Сноуден не обсуждал с ним вариант получения гражданства России.

Отметим, что в сентябре 2019 года Сноуден заявил, что хотел бы получить защиту во Франции.

Ранее Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России.

Видео: Youtube/The Daily Show with Trevor Noah, Молодые юристы России