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На юге Петербурга пока что прекратили снос газетных киосков

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В четверг уже снесли семь киосков.

Комитет по контролю за имуществом Петербурга начал демонтировать киоски с печатной продукцией на юге города. В четверг 10 января снесли два киоска на Витебском проспекте, два на улице Типанова и еще три на проспекте Стачек. На очереди еще 20 объектов. Однако, дальнейший снос ларьков удалось остановить благодаря Комитету по печати и взаимодействию со СМИ. Об этом сообщает "Петербургский Дневник".

Представители Комитета по контролю за имуществом и Центра эффективных технологий прибыли и начали сносить ларьки без какого-либо предупреждения. Сотрудники ссылались только на отсутствие договора, который истек в конце 2018 года. В ситуации и законности данных действий планирует разобраться депутат Госдумы Михаил Романов.

Ранее на Piter.TV: Со вступлением в силу нового ГОСТа в Петербурге не станут уничтожать киоски.
Фото и видео: Piter.TV

 

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Теги: газетные киоски, киоски, комитет по контролю за имуществом, комитет по печати и взаимодействию со сми, снос ларьков
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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