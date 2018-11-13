Со вступлением в силу нового ГОСТа в Петербурге не станут уничтожать киоски

Риск сноса НТО возник из-за неправильной трактовки нового ГОСТА органами Исполнительной власти.

С сентября 2018 года в силу вступил ГОСТ об эксплуатации дорог и улиц. С этого момента различные нестационарные торговые объекты (НТО), оказались под риском сноса, что вызвало вопросы у бизнесменов. 12 ноября в Доме журналиста состоялось общее совещание, на котором представители администрации города и представители бизнеса обсудили выход из сложившейся ситуации.

Депутат Госдумы Михаил Романов отметил, что уничтожение киосков ведет не только к подрыву доверия к государству, но и к сокращению рабочих мест. Именно поэтому было решено еще раз обсудить верную трактовку нового ГОСТА:

Органы исполнительной власти начали трактовать ряд поправок к запрету на размещение киосков. От этого начали страдать наши киоски с печатной продукцией. Данный вопрос был рассмотрен в Государственной думе с участием руководства Росстандарта, ГИБДД, руководства технического комитета №278 и представителей бизнеса. Нашей задачей было это тему решить и найти взаимопонимание, чтобы в ближайшее время наша печатная продукция была сохранена. Это социально важная отрасль, которая у нас в Петербурге является значимой Михаил Романов, депутат Госдумы

Согласно новому ГОСТу было необходимо освободить от ларьков и других посторонних объектов проезжую часть, разделительные полосы, обочины, пешеходные и велосипедные дорожки. В связи с этим Комитет имущественных отношений начал массово отказывать владельцам НТО в продлении договоров размещения и организации новых. В группе риска оказались и киоски печатной продукции.

Комитет печати при содействии депутата Госдумы Михаила Романова сумел разрешить ситуацию. Глава Комитета Сергей Серезлеев подчеркнул, что на сегодняшний день опасность не грозит не только печатным киоскам, но и всем остальным:

Хотелось бы, чтобы мы сегодня подвели черту, чтобы вы вышли сегодня с четким пониманием, что ГОСТ нормальный, что правовое поле сформировано, а дальше начали работать так, как вы планировали. Сергей Серезлеев, глава Комитета по Печати Санкт-Петербурга

По мнению Серезлеева, бизнесменам нужно дать понять, что правила игры абсолютно прозрачны и они могут продолжать работу, зная, что их киоски не снесут.

Видео: Piter.tv