Снижение слуха может быть сигналом о приближающейся деменции

У людей с плохим слухом риск развития деменции почти в два раза выше.

Ученые провели исследование и выяснили, что плохой слух может быть сигналом о приближающейся деменции. Речь идет про людей, неспособных распознавать речь в шумной обстановке. Статья был опубликована в журнале Alzheimer"s & Dementia, пишет "Профиль".

Так, специалисты предлагали добровольцам старше 60 лет послушать фрагменты речи на фоне шума. Не все смогли сосредоточиться на разговоре и полностью понять его смысл. Выяснилось, что через 11 лет у тех людей, кто этого не мог сделать, развилось слабоумие. Отмечается, что у людей с плохим слухом риск развития деменции оказался почти в два раза выше.

Исследователи считают, что изменения слуха могут быть не только симптомами деменции, но также фактором риска, на который можно повлиять. Однако это ученым еще предстоит выяснить.

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