Народный артист РФ назвал российское кино омерзительным

По словам Николая Бурляева, современный кинематограф - это предательство.

Советский режиссер и актер Николай Бурляев раскритиковал современное российское кинопроизводство. Своим мнением народный артист РФ поделился в интервью YouTube-каналу "Ещенепознер".

Современные российские сериалы Бурляев назвал "гнусными" и "бездарными", а российское кино — "омерзительным". Артист добавил, что сейчас есть десяток фильмов, которые не стыдно смотреть, а все остальное "понижает духовный уровень народа".

Это предательство того, что добился Тарковский, Бондарчук, Шукшин, все, кто в прошлом веке работал. Предательство кино стало товаром.

Николай Бурляев

Николай Бурляев получил широкую известность своими ролями в фильмах Тарковского — "Андрей Рублёв" и "Иваново детство", а также снялся у ряда других признанных мастеров отечественного кино.

Видео: YouTube / ещёнепознер