Снегопад нарушил график движения самолетов между двумя столицами

Несколько десятков рейсов отменено или задержано.

Обрушившийся на Санкт-Петербург и Москву снегопад осложнил ситуацию не только на дорогах города, но и в аэропортах. В результате мощнейшего снегопада сотни людей проводят выходные сидя в зоне ожидания, так как из-за погоды было отменено или задержано около 200 рейсов.

На данный момент наблюдается нарушение авиасообщения между двумя столицами. Так, только в Петербурге сейчас задержаны шесть рейсов до Москвы. Там, в частности, ситуация обстоит аналогично с самолетами до Петербурга.

Судя по онлайн-табло Пулково, из 22 двух рейсов вовремя прилететь удалось только семи. Остальные прибыли с задержкой на несколько часов.

Напомним, днем 4 февраля в Пулково вернулся самолет, который должен был совершить посадку в Брянске.