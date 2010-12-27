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Снег в центре Петербурга уберут к 15 марта
Сегодня, 19:40
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Rybka123

Снег в центре Петербурга уберут к 15 марта

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Крыши домов Центрального района полностью очищены от снега, на кровлях ведется ремонт.

Центр Северной Столицы будет полностью очищен от снега к середине марта. Об этом глава администрации Центрального района Максим Мейксин заявил на брифинге в среду, 27 февраля.

Чиновник рассказал, что за зиму из центра Санкт-Петербурга вывезли около 415 тысяч кубометров снега. По состоянию на среду 142 улицы из 218 полностью очищены от снега. Остальные приведут в порядок к 15 марту.

Мейксин также добавил, что крыши домов Центрального района полностью очищены от снега, на кровлях ведется ремонт.

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Фото: Piter.TV

Теги: администрация центрального района, максим мейксин, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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