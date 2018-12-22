Все утро автомобилисты сообщают об авариях и дорожных заторах.

Снег и мороз спровоцировали массовые ДТП в Петербурге 21 февраля. Все утро автомобилисты сообщают об авариях и дорожных заторах.

В ночь с 20 до 21 февраля погода в Северной столице понизилась до -12 градусов. Из-за вчерашнего дождя на дорогах образовался гололед. На Октябрьской набережной утром 21 февраля случилось ДТП - столкнулись сразу три машины. На улице Белы Куна владелец "Рено" не справился с управлением на скользкой дороге и влетел в ограждение.

Ранее сообщалось, что метростроевцы требуют выплаты зарплаты у Смольного.

Видеофрагменты: Piter.TV и "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург"