Смонтирован второй блок пролетного строения через Ленсовета на Московско-Дунайской развязке

Блок массой 80 тонн и длиной 45 метров к месту монтажа привезли специальным тралом.

На Московско-Дунайской развязке выполнен важнейший этап строительства – монтаж укрупнённого блока пролетного строения через улицу Ленсовета. Об этом сообщила пресс-служба КРТИ.

Блок массой 80 тонн и длиной 45 метров к месту монтажа привезли специальным тралом с дополнительной телегой, а монтаж осуществлялся двумя кранами грузоподъёмностью по 250 тонн каждый. Специально для монтажа блока демонтировали контактную сеть трамваев.

Специалистами на объекте смонтировано уже более 2,7 тысячи тонн металлоконструкций пролетного строения на опорах. Также уже завершен монтаж теплосети и воздушных линий электропередач. Общая протяжённость объекта составляет 1460 м, включая путепровод длиной 924 м. В рамках объекта будут выполнены работы по строительству велодорожки протяженностью 1,3 км и двух подземных пешеходных переходов с лифтами для маломобильных граждан.

В Петербурге 26 мая открыли движение по двум эстакадным съездам к кольцевой развязке у "Лахта Центра". Путепровод "Северный", протяжённостью 980 метров, связывает комплекс с Приморским шоссе, а "южный" – длиной 440 метров – с Приморским проспектом и улицей Савушкина. Новая развязка позволит подключить деловой квартал "Лахта Центр" к улично–дорожной сети Приморского района.

Фото: КРТИ