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Смольную набережную украсили фонари на чугунных опорах

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Энергетики преобразили дневной и вечерний вид набережной установкой 180 светодиодных фонарей на 90 чугунных опорах.

На Смольной набережной на участке от Водопроводного переулка до улицы Смольного завершена модернизация освещения. Об этом рассказали в Комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

Энергетики преобразили дневной и вечерний вид набережной установкой 180 светодиодных фонарей на 90 чугунных опорах. Для надежной работы оборудования проложены кабельные линии протяженностью 5 км. Теперь по внешнему облику Смольная набережная созвучна с Воскресенской. 

Внутри новых стилизованных фонарей размещены энергосберегающие матрицы – они светят ярче и обходятся дешевле.

Ранее на Яхтенной установили 68 светодиодных светильников. Для освещения объекта специалисты применили светотехническое оборудование отечественного производства. Преимущества светодиодных светильников – это высокое качество освещения, долговечность, экономичность. 

Видео: комитет по энергетике Петербурга

Теги: освещение, смольная набережная, фонари
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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