Смольную набережную украсили фонари на чугунных опорах

Энергетики преобразили дневной и вечерний вид набережной установкой 180 светодиодных фонарей на 90 чугунных опорах.

На Смольной набережной на участке от Водопроводного переулка до улицы Смольного завершена модернизация освещения. Об этом рассказали в Комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

Энергетики преобразили дневной и вечерний вид набережной установкой 180 светодиодных фонарей на 90 чугунных опорах. Для надежной работы оборудования проложены кабельные линии протяженностью 5 км. Теперь по внешнему облику Смольная набережная созвучна с Воскресенской.

Внутри новых стилизованных фонарей размещены энергосберегающие матрицы – они светят ярче и обходятся дешевле.

Ранее на Яхтенной установили 68 светодиодных светильников. Для освещения объекта специалисты применили светотехническое оборудование отечественного производства. Преимущества светодиодных светильников – это высокое качество освещения, долговечность, экономичность.

Видео: комитет по энергетике Петербурга