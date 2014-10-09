Смольную набережную украсили фонари на чугунных опорах

На Смольной набережной на участке от Водопроводного переулка до улицы Смольного завершена модернизация освещения. Об этом рассказали в Комитете по энергетике и инженерному обеспечению.
Энергетики преобразили дневной и вечерний вид набережной установкой 180 светодиодных фонарей на 90 чугунных опорах. Для надежной работы оборудования проложены кабельные линии протяженностью 5 км. Теперь по внешнему облику Смольная набережная созвучна с Воскресенской.
Внутри новых стилизованных фонарей размещены энергосберегающие матрицы – они светят ярче и обходятся дешевле.
Ранее на Яхтенной установили 68 светодиодных светильников. Для освещения объекта специалисты применили светотехническое оборудование отечественного производства. Преимущества светодиодных светильников – это высокое качество освещения, долговечность, экономичность.
Видео: комитет по энергетике Петербурга
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