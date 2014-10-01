На Яхтенной установили 68 светодиодных светильников

Преимущества светодиодных светильников – это высокое качество освещения, долговечность, экономичность.

На участке от Приморского проспекта до Школьной улицы установили 68 светодиодных светильников и 58 металлических опор. Линии электроснабжения протяженностью 4,8 км проложили в земле, рассказали в Комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

Для освещения объекта специалисты применили светотехническое оборудование отечественного производства. Преимущества светодиодных светильников – это высокое качество освещения, долговечность, экономичность.

Впервые светодиодные фонари на улицах Санкт-Петербурга появились в 2010 году. В 2023 году запланировано выполнить строительство и реконструкцию освещения на 40 улицах в разных районах Северной столицы.

Также ранее на набережной канала Грибоедова в Петербурге установили 112 новых светодиодных фонарей. Речь идет об участке от набережной реки Мойки до Банковского переулка. Энергетики встроили энергосберегающие матрицы в существующие конструкции светильников в торшерах и заменили подвесные фонари. Теперь потребление электроэнергии снизится в 1,6 раза.

Видео: комитет по энергетике Петербурга