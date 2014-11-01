Власти Петербурга запланировали продажу имущества на 500 млн рублей

Об этом говорится в проекте постановления о программе приватизации.

Смольный запланировал продать в 2021 году имущество на 518 миллионов рублей. Об этом говорится в проекте постановления о программе приватизации, документ опубликовали на сайте городской администрации 26 марта.

Известно, что в список могут включить объекты на упомянутые 518 млн рублей, хотя ранее власти планировали продать имущество на 19 миллионов с небольшим. В списке объектов оказались акции АО "Авенариум+", владеющего историческими зданиями в Сестрорецке на 332,7 млн рублей, здание на Курской улице площадью свыше 7 тысяч квадратных метров, ОАО "Ремонтно-строительное управление по техническому обслуживанию и ремонту лифтов № 4", ГУП "ТЭК", которые готовятся реорганизовать. Отмечается, что в 2022-2023 годах приватизация не планируется.

Ранее мы писали, что в Выборгском районе Петербурга снесли два павильона-нелегала с сухофруктами и шавермой.

Фото: Piter.TV