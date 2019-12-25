Смольный купит 45 машин для скорой помощи за 174 млн рублей

Автомобили должны поставить до конца июля.

Правительство Петербурга закупит 45 новых автомобилей для скорой помощи за 170 миллионов рублей. Аукцион объявил Комитет по государственным закупкам

Заказчиком выступило СПб ГБУ "Медицинский санитарный транспорт". От поставщика требуется 29 машин для отделений скорой помощи, 15 автомобилей для станции скорой помощи и реанимобиль. Все машины должны быть поставлены до конца июля, а автомобили для городской станции даже чуть раньше – до 15 июля.

Все автомобили должны быть произведены не раньше 2020 года, соответствовать всем ГОСТам, гарантия для машины – 2 года.

Для петербургской скорой помощи ввели лимит времени приезда.

Фото: Piter.TV