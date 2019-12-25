Смольный договорился о сотрудничестве с ПАО "Интер РАО ЕЭС"

Главными вопросами взаимодействия будут строительство, реконструкция и перевооружение объектов теплоснабжения в городе.

Власти Петербурга заключили соглашение о сотрудничестве с ПАО "Интер РАО ЕЭС", стороны будут взаимодействовать в области энергетики и промышленности в течение 2020-2025 годов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации 19 июня.

Главными вопросами взаимодействия будут строительство, реконструкция и перевооружение объектов теплоснабжения в городе и приоритетное использование комбинированной выработки электро- и теплоэнергии. Стороны приступят к разработке "дорожной карты" по теплоснабжению и реализуют совместные взаимовыгодные решения, в их числе – создание проекта по закрытию неэффективных источников теплоснабжения и повышенное использование теплоэнергии Северо-Западной ТЭЦ. Это позволит городу оптимизировать затраты на теплоснабжение, сдержать рост тарифов на тепло и объем выбросов в атмосферу. Кроме того, в Приморском районе обеспечат надежным теплоснабжением перспективные зоны застройки, используя уже существующие источники тепла.

Для "Интер РАО" взаимодействие с городом также выгодно, поскольку электростанция компании сможет работать в оптимальных режимах, выполняя поставленные задачи.

Ранее мы писали, что петербургский комитет по туризму, Пулково и РЖД возьмутся за развитие сети мультимодальных перевозок.

Фото: Piter.TV