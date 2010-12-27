Смольный начнет охранять водные объекты от сточных вод

Город получил соответствующие полномочия.

Правительство Петербурга возьмется за охрану водных объектов города от загрязнения сточными водами, сообщила пресс-служба Смольного. Соответствующий закон подписал 22 ноября Александр Беглов.

Согласно документу, городское правительство теперь имеет полномочия по охране водных объектов. Сточные воды, от которых Смольный будет защищать городскую воду, сбрасываются в канализацию. Изменения в законе не только приведут петербургское законодательство в сфере водоснабжения и водоотведения в соответствие с федеральным, но и улучшат экологическую обстановку в Петербурге.

Ранее петербургский машиностроительный завод обязали очистить сточные воды.

Фото: Piter.TV