Петербургский машиностроительный завод обязали очистить сточные воды

По иску прокурора обеспечена очистка сбрасываемых сточных вод.

Прокуратура Невского района провела проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды. В ходе проверки сотрудники ведомства выяснили, что ЗАО "ОЭЗ "Механобр-Л" в процессе деятельности допустило сверхнормативный сброс загрязняющих веществ по железу в централизованные системы водоотведения Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

С целью устранения нарушений закона прокурор обратился в суд с иском к организации. По решению Невского районного суда ЗАО "ОЭЗ "Механобр-Л" должно повысить качество сточных вод до достижения нормативов водоотведения.

В августе четыре петербургских компании уличили в сбросе грязных сточных вод.

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