  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургский машиностроительный завод обязали очистить сточные воды
Сегодня, 10:49
80
nastya960

Петербургский машиностроительный завод обязали очистить сточные воды

0 0

По иску прокурора обеспечена очистка сбрасываемых сточных вод.

Прокуратура Невского района провела проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды. В ходе проверки сотрудники ведомства выяснили, что ЗАО "ОЭЗ "Механобр-Л" в процессе деятельности допустило сверхнормативный сброс загрязняющих веществ по железу в централизованные системы водоотведения Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

С целью устранения нарушений закона прокурор обратился в суд с иском к организации. По решению Невского районного суда ЗАО "ОЭЗ "Механобр-Л" должно повысить качество сточных вод до достижения нормативов водоотведения.

В августе четыре петербургских компании уличили в сбросе грязных сточных вод.

Фото: pixabay.com

Теги: прокуратура, сточные воды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии