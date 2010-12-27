ККИ выселил книжный магазин из дома С.Д. Шереметьева на Литейном

Лавка с книгами занимала площадь 120 квадратных метров без продления договора аренды.

Комитет по контролю за имуществом выселил книжный магазин из дома С.Д. Шереметьева на Литейном проспекте, 51. Об этом сообщается на сайте Администрации Петербурга.

ОАО "Библиотечный Коллектор "Книжный центр" занимал помещение площадью 120 квадратных метров без продления договора аренды. Специалисты установили, что в двух помещениях был организован книжный магазин. В ККИ добавили, что у организации есть задолженность перед городом в размере более семи миллионов рублей.

"Книжному центру" было выдано предписание добровольно освободить помещения до 26 апреля. Однако организация этого делать не стала. Сегодня сотрудники ККИ и Центра повышения эффективности принудительно выселили магазин из дома культурного наследия.

Ранее мы писали, что на улице Салова снесли три незаконных ангара.

Фото: gov.spb.ru