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Смольный выкупит парки и скверы на частных землях
Сегодня, 12:40
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Смольный выкупит парки и скверы на частных землях

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В Генплан предлагают включать проектируемые парки и скверы площадью от 5000 "квадратов".

В понедельник, 7 октября. стало известно о том, что власти Петербурга намерены внести поправки в региональный закон о видах объектов регионального значения, подлежащих отображению на Генеральном плане города. Сообщает "Деловой Петербург".

По словам экспертов, таким образом Смольный решит проблему с соблюдением норматива. Напомним, что на каждого горожанина должно должно приходиться по 6 кв. метров зеленых насаждений. Предполагается, что поправки коснутся скверов и парков площадью больше 5 тыс. кв. метров.  Власти города на Неве будут выкупать зеленые участки у застройщиков.

Напомним, что новая зеленая зона появится вдоль набережной Малой Невы, между Тучковым мостом, проспектом Добролюбова и Биржевым мостом. Жители города могут поучаствовать в выборе названия и функциональности парка. 

Ранее мы сообщали о том, что в Новой Голландии откроется "Дом 12" с рестораном Матильды Шнуровой и Музеем современного искусства "Гараж".

Фото:pixabay

 

Теги: новости спб, общество, парки спб, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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