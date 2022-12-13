Смольный выделит 50 млн рублей на субсидии для работников промышленности

Субсидии будут направлены на компенсацию затрат предприятия на подготовку и повышение квалификации сотрудников.

Смольный выделит 50 млн рублей на субсидии для работников объектов промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Субсидии будут направлены на компенсацию затрат предприятия на подготовку и повышение квалификации сотрудников. Власти Петербурга компенсируют 80 % потраченных средств.

Также сообщается, что максимальный размер выплат составит 3 млн рублей, но при этом средства на обучение одного сотрудника не должны превышать 300 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что Смольный потребовал найти по пять контрактников с предприятия для СВО.

Фото: Piter.tv