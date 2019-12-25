Смольный выделил субсидии поставщикам угля и дров населению

На такие цели выделят 22,6 миллионов рублей.

В среду, 12 февраля, петербургский губернатор Александр Беглов подписал постановление Смольного, согласно которому в 2020 году организации-поставщики твердого топлива предоставляются субсидии. Об этом сообщила пресс-служба городского правительства.

Специальный конкурс позволит отобрать фирмы, продающие петербуржцам уголь и дрова по цене ниже рыночной, на субсидии для таких организаций выделят 22,6 миллионов рублей из городского бюджета. Поддержка Смольного поможет обеспечить топливом порядка 600 семей из домов с печным отоплением. Цены утвердил комитет по тарифам.

Ранее ЗакС в первом чтении одобрил продление программы материнского капитала.

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