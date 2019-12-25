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Смольный уберет провода с центральных улиц Петербурга
Сегодня, 14:55
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nastya960

Смольный уберет провода с центральных улиц Петербурга

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Для этой цели уже подготовлены поправки в действующие законопроекты.

В Петербурге запланировали расчистить небо от проводов, висящих между домами над скверами и набережными. С такой инициативой выступил комитет  информатизации и связи.

Ведомство для этой цели уже подготовило поправки в действующие с 2016 года "Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга".

В него предлагается внести пункт о запрете использования фасадов зданий для проведения над улицами, площадями, набережными и зелеными зонами воздушной линий связи. 

Более 600 новых уличных фонарей установили в парке Интернационалистов.

Фото: pixabay

Теги: провода, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Аноним
Сегодня 16:13

Вот бы всем налогоплательщикам так повезло,как в центре...всем хочется смотреть на небо без проводов...

 

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Аноним
Сегодня 15:58

Свежо питание , да серится с трудом !

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