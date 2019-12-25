Смольный уберет провода с центральных улиц Петербурга

Для этой цели уже подготовлены поправки в действующие законопроекты.

В Петербурге запланировали расчистить небо от проводов, висящих между домами над скверами и набережными. С такой инициативой выступил комитет информатизации и связи.

Ведомство для этой цели уже подготовило поправки в действующие с 2016 года "Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга".

В него предлагается внести пункт о запрете использования фасадов зданий для проведения над улицами, площадями, набережными и зелеными зонами воздушной линий связи.

Более 600 новых уличных фонарей установили в парке Интернационалистов.

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