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Смольный сможет оказывать поддержку самозанятым петербуржцам
Сегодня, 10:43
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nadezhda_sib

Смольный сможет оказывать поддержку самозанятым петербуржцам

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Особый налоговый режим действует в Петербурге с 2020-го года.

Законодательное собрание Петербурга приняло в первом чтении законопроект, согласно которому Смольный сможет помогать самозанятым гражданам. Заседание проходит 10-го февраля в Мариинском дворце.

Изменения хотят внести в Закон Санкт-Петербурга "О развитии малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге". Инициатива принадлежит фракции "Единая Россия". 

Поддержка самозанятых включает в себя финансовую поддержку, в том числе гарантийную; имущественную, информационную, консультационную, в том числе правовую, и поддержку в сфере образования. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что самозанятым в Петербурге предоставят микрозаймы под низкие проценты. 
     
Фото: пресс-служба ЗакСа СПб 

Теги: поддержка, предприниматели, самозанятые
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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