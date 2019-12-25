Смольный сможет оказывать поддержку самозанятым петербуржцам

Особый налоговый режим действует в Петербурге с 2020-го года.

Законодательное собрание Петербурга приняло в первом чтении законопроект, согласно которому Смольный сможет помогать самозанятым гражданам. Заседание проходит 10-го февраля в Мариинском дворце.

Изменения хотят внести в Закон Санкт-Петербурга "О развитии малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге". Инициатива принадлежит фракции "Единая Россия".

Поддержка самозанятых включает в себя финансовую поддержку, в том числе гарантийную; имущественную, информационную, консультационную, в том числе правовую, и поддержку в сфере образования.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что самозанятым в Петербурге предоставят микрозаймы под низкие проценты.



Фото: пресс-служба ЗакСа СПб