Смольный рассмотрит обращения негосударственных театров и музеев

Письма принимаются до 11 мая.

В Смольном рассмотрят обращения негосударственных организаций культуры. Будут изучены все коллективные письма театров, музеев, галерей и арт-пространств. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Известно, что уже идёт сбор информации о состоянии учреждений в период их закрытия из-за коронавируса. Сведения о сотрудниках, запланированных мероприятиях и затратах будут приниматься до 11 мая.

Смольный проработает механизм, который позволит культурным учреждениям продолжить свою работу.

Ранее мы сообщили, что молодёжный театр представил онлайн-программу к 75-летию со Дня Победы.

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