Смольный рассматривает смягчение ограничений на Новый год

Речь, в том числе, идет о том, чтобы разрешить общепиту принимать посетителей в праздничные дни до 23:00.

Администрация Санкт-Петербурга совместно с Роспотребнадзором рассмотрит смягчение новогодних коронавирусных ограничений для туристической и ресторанной отрасли. Об этом "Невским Новостям" сообщил высокопоставленный источник в городском правительстве.

Город вышел на "плато" по коронавирусу, есть все предпосылки для того, чтобы серьезно смягчить введенные ограничения. источник

Речь, в том числе, идет о том, чтобы разрешить общепиту принимать посетителей в праздничные дни до 23:00. Также будет рассмотрен вопрос об открытии музеев и других культурных объектов, но с ограниченным количеством посетителей одновременно. Но ограничения касающиеся новогодней ночи планируется оставить в силе. Все решения примут до конца этой недели.

Ранее Беглов подтвердил, что ограничения в Петербурге будут сниматься при улучшении эпидситуации.

Фото: Piter.tv