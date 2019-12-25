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Смольный рассматривает смягчение ограничений на Новый год
Сегодня, 16:08
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nastya960

Смольный рассматривает смягчение ограничений на Новый год

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Речь, в том числе, идет о том, чтобы разрешить общепиту принимать посетителей в праздничные дни до 23:00.

Администрация Санкт-Петербурга совместно с Роспотребнадзором рассмотрит смягчение новогодних коронавирусных ограничений для туристической и ресторанной отрасли. Об этом "Невским Новостям" сообщил высокопоставленный источник в городском правительстве.

Город вышел на "плато" по коронавирусу, есть все предпосылки для того, чтобы серьезно смягчить введенные ограничения.

источник

Речь, в том числе, идет о том, чтобы разрешить общепиту принимать посетителей в праздничные дни до 23:00. Также будет рассмотрен вопрос об открытии музеев и других культурных объектов, но с ограниченным количеством посетителей одновременно. Но ограничения касающиеся новогодней ночи планируется оставить в силе. Все решения примут до конца этой недели.

Ранее Беглов подтвердил, что ограничения в Петербурге будут сниматься при улучшении эпидситуации.

Фото: Piter.tv

Теги: новый год, ограничения, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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