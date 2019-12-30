Смольный расширил полномочия в сфере жилищной политики

Новые возможности городскому правительству дал ЗакС.

Петербургские депутаты 15 января приняли в первом чтении законопроект о расширении полномочий Смольного в сфере жилищной политики. Теперь городское правительство сможет определять управляющие компании для многоквартирных домов, если у собственников жилья с этим вопросом проблемы. Кроме того, Смольный сможет формировать перечень организаций, управляющих такими домами.

Некоторые депутаты предложили обсудить чрезмерное увеличение платы за капремонт вместо выдвинутой инициативы, а парламентарий Алексей Ковалев напомнил, что взносы на капитальный ремонт стали расти после наделения Смольного дополнительными полномочиями. Депутат предложил вернуть в законодательство норму – установление взноса законом.

Ранее Беглова попросили снизить тарифы на капремонт.

Фото: Piter.TV