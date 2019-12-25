Смольный прогнозирует падение турпотока в Петербурге на 70%

Туризм – значительная чать ВРП города.

В понедельник, 10 августа, стало известно, что эксперты прогнозируют Петербургу снижение туристического потока в текущем году на 70%. Этот показатель соотносится с мировыми прогнозами. Об этом сообщил "Интерфакс".

Северная столица интегрирована в международные турпотоки, что сказывается на объеме потока. Глава городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев уточнил, что специалисты пытаются минимизировать ущерб, однако прогнозы, в сравнении с прошлым годом, пока никуда не денутся. В 2019 году туристы потратили в Петербурге 378,5 миллиарда рублей – это почти 4,5% ВРП города. Такой же процент приносит сфера строительства. Отмечается, что в 2019 году в город приехали 10,4 миллиона туристов, половина из которых – иностранные граждане.

Ранее мы писали, что к 2025 году в Петербурге появится 25 газозаправок.

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